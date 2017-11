En bakke jordbær afslørede røvere

KOLDING: En bakke jordbær var et vigtigt spor i politiets opklaringsarbejde, da to ældre kvinder i Hobro og Give havde mistet deres guldsmykker, oplyser Sydøstjyllands Politi mandag.

Et vidne havde set en karakteristisk bil med flere personer i, og på bagsædet i bilen sad en kvinde med en stor bakke jordbær.

Bakken var noget speciel, og da betjentene fandt frem til den butik, der havde solgte jordbærrene, sikrede de sig også billeder fra butikkens videokamera. Her kunne man tydeligt se kvinden og to mænd, der nu er blevet dømt i sagen. Og derefter kunne efterforskerne godtgøre, at de tre havde været i området i den karakteristiske bil på tidspunktet for røverierne.

Alle tre er af Retten i Kolding blevet fundet skyldige i røveri mod de to ældre kvinder og er blevet idømt fængsel i halvandet år. Desuden er trioen, der er rumænske statsborgere, alle blevet udvist af Danmark i 12 år.

Om fremgangsmåden siger specialanklager Pernille Moesborg:

- Ved røverierne henvendte de sig til de ældre kvinder og spurgte om vej til hospitalet. De fremviste falske guldsmykker, som de ville sælge, og så fastholdt de ofrene, mens de rev deres guldsmykker fra dem.

Ved fastsættelsen af straffen har retten blandt andet lagt vægt på, at ofrene var ældre kvinder, oplyser specialanklageren i en pressemeddelelse.

De tre har valgt at modtage dommen, som blev afsagt i fredags. Her blev de tiltalte samtidig frifundet for et forsøg på et røveri, ligesom der ikke var beviser for, at kvinden havde begået et røveri i 2015.

/ritzau/