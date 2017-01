KØBENHAVN: Disciplinærudvalget under Dansk Ishockey Union var onsdag samlet for at fastsætte straffene efter det voldsomme slagsmål, der prægede afslutningen af lørdagens anden pokalsemifinale mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks.

Slagsmålet startede, da Aalborg Pirats bragte sig foran med 4-2 i en situation, hvor frederikshavnerne gerne havde set en udvisning dømt til Aalborgs Tobias Ladehoff. efterfølgende blev Ladehoff sendt i gulvet af en checking to the head fra Frederikshavns Mathias Bau.

Backen David Liffiton har fået en spilledags karantæne for at forlade boksen og deltage i et slagsmål, og samme straf er givet til træner Mario Simioni, da det er standardprocedure, når en spiller forlader boksen under et slagsmål.

Disciplinærudvalget har valgt at udskyde behandlingen af Mathias Baus sag til torsdag, da de vil have hele udvalget samlet.

Både Liffiton og Simioni afsonede deres straffe i tirsdagens sejr i Odense.