En drone, en fiskekrog og en ven: Olsen Banden-plan hjalp Dennis ud af kattepine

Døren smækker. Nøglerne er ikke at finde i lommen, men derimod inde på køkkenbordet i den låste lejlighed.

Sådan en situation stod Dennis Dao, der er medicinstuderende, i onsdag i sidste uge. Og han kunne se frem til at skulle betale en låsemed 1300 kroner fra et stramt SU-budget.

- Dennis bor på 2. sal. Det første, han prøvede, var at finde en stige, men han kunne ikke finde en, der var høj nok, forklarer Casper Hjelm, der kender Dennis Dao gennem deres fælles volleyballhold.

Det var dronen her, der skulle vise sig at hjælpe Dennis med at hente nøgler. Privatfoto

Skeptisk over skør redningsplan

Heldigvis var det ikke kun nøglerne, som Dennis havde glemt den morgen. Han havde også glemt at lukke terrassedøren.

For at slippe udenom regningen fra låsesmeden fik Dennis Dao den idé at sætte en fiskekrog på en drone og flyve ind gennem den åbne dør, fiske nøglerne op fra køkkenbordet og ud igen, så han kunne låse op.

- Jeg var noget skeptisk over for planen, men jeg ville gerne være en god ven og troppede op med en drone, fortæller Casper Hjelm, der i sit arbejde er vant til at flyve droner i et marketingfirma.

Fiskekrogen fandt Dennis' far, og tilsammen søsatte de en meget skør redningsauktion.

Mistede signalet

- Han lavede krogen, og jeg fløj dronen ind i lejligheden, men vi mistede signalet i det store betonbyggeri.

Signalet var dog kun fraværende et kort øjeblik, og over al forventning fik fiskekrogen fat i andet forsøg.

- Nøglerne havde en lille læderstrop, som fiskekrogen fik fat i, og efter kun ti minutter i luften havde Dennis sine nøgler igen.

Dronen kan holde strøm i 20 minutter, så der var begrænset tid til at få nøglerne ud.

Video gået viralt

Den kreative redningsauktion blev filmet af kammeraterne, der lagde det op på det sociale medie, TikTok.

- Mange mener, "det må være fake". Det fylder i hvert fald i kommentarsporet. Men den er god nok, og jeg har forsøgt at svare folk, siger Casper Hjelm.

I skrivende stund har videoen fået over 280.000 visninger.