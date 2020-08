En er død og to såret under skyderi i urolig amerikansk by

KENOSHA:Tre personer er ramt af skud i byen Kenosha i den amerikanske delstat Wisconsin. Den ene er død, rapporterer New York Times.

Til avisen oplyser politiet, at en skudkamp i byens gader har været i gang mellem civile personer.

En mand med et langløbet våben er tilsyneladende blevet slået i jorden. Kort forinden kan man på en video på Twitter se, at han skyder mod en gruppe mennesker, der har fart i retning af ham. En af dem falder til jorden.

I baggrunden kan der høres flere skud, som affyres.

Der er stort fokus på Kenosha, efter en sort mand i weekenden blev skudt i ryggen af politiet syv gange.

Skyderiet natten til onsdag er sket i forlængelse af en demonstration, der fordømmer nedskydningen af den 29-årige Jacob Blake søndag. Det er tredje aften i træk, hvor demonstranter har samlet sig i Kenosha.

Blake kæmper ifølge familien "for sit liv" på et hospital i Milwaukee.

Konfrontationen kommer efter flere måneders landsdækkende protester mod politidrab på sorte.

Nedskydningen af Blake følger et spor, hvor politiet tilsyneladende overreagerer voldsomt.

På en video kan man se, at Blake går væk fra to politifolk. Den ene betjent følger efter ham, da han bevæger sig ud på gaden og åbner sin bildør. I det øjeblik bliver han ramt af syv skud i ryggen.

På bagsædet i bilen sidder hans tre børn.

Onsdag aftens demonstrationer i Kenosha var ellers endt mindre voldelige end de foregående dage, hvor bygninger og biler blev stukket i brand. Det var der ingen tilfælde af tirsdag aften.

Men demonstranter havde samlet sig ved et metalhegn, der er op sat foran byens retsbygning.

Her bad politiet gentagne gange demonstranter om at fjerne sig og overholde et udgangsforbud, der var i kraft fra klokken 20.

Da det ikke skete, skød politiet med tåregas. Det tvang demonstranterne ud i byens gader, hvor protesterne fortsatte.

