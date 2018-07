En femte dreng er reddet ud fra grotte i Thailand

En femte dreng er blevet reddet ud fra Tham Luang-grotterne i det nordlige Thailand, skriver Reuters med henvisning til oplysninger fra en talsmand for flåden.

En ambulance er kørt væk fra grotten med blinkende lygter.

Den anden fase af redningsaktionen blev indledt omkring seks timer tidligere - mandag formiddag klokken 11 lokal tid (klokken 06:00 dansk tid).

Sent søndag aften oplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn, at redningsoperationen ville blive stillet i bero imellem 10 og 20 timer - blandt andet fordi dykkernes iltflasker skulle fyldes igen.

Syv spillere og træneren af fodboldholdet "Vildsvinene" er stadig fanget inde i grotten, efter at udenlandske og thailandske dykkere nu har reddet fem drenge ud.

Thailands indenrigsminister, Anupong Paojinda, siger mandag, at drengene, som blev reddet ud søndag, har det godt og tilsyneladende er raske, men at de skal gennem yderligere medicinske undersøgelser.

Tilsammen deltager 90 specialdykkere i operationen. 50 af disse er fra udlandet.

Paojinda siger, at det er de samme dykkere, der søndag fik fire drenge ud, som er sat ind for at hente de resterende.

To dykkere svømmer med en dreng ad gangen gennem den oversvømmede grotte, hvor de flere steder kan komme op til overfladen, og hvor de kan få hjælp til at skifte iltflasker af andre dykkere.

Drengene er under redningsaktionen delt op i fire grupper inde i grotten - fire i den første og tre i de øvrige. Fodboldtræneren skal efter planen være den sidste til at komme ud ifølge lokale kilder./ritzau/Reuters