En flad fornemmelse

RANDERS: AaB er færdige i Superligaen i denne sæson, efter holdet onsdag aften tabte med 2-1 til Randers FC og dermed samlet tabte med 4-1 til kronjyderne i Europa League Playoff.

Og egentlig var det på mange måder symbolsk, at AaB sluttede med et nederlag, selvom holdet faktisk spillede den bedste kamp siden forårets første kampe mod Silkeborg.

Holdet formåede nemlig ikke at omsætte et spilovertag og mange chancer til mål, og det har været medvirkende til, at holdet ikke har vundet i de sidste 11 Superligakampe.

AaB startede kampen bedst, selvom hjemmeholdet havde det første farlige forsøg ved Erik Marxen.

Først kom Jannik Pohl utrætteligt igennem på baglinjen, hvor han satte to mand og lagde bolden bagud. her ramte den en Randers forsvarer, så Halldorsson måtte redde.

Kort efter kom Jakob Ahlmann, der hele kampen igennem var meget offensiv på backen, igennem i venstre side. Hans flade indlæg lå perfekt til Jakub Sylvestr, men slovakken sparkede et stort hul i luften.

Minuttet efter truede AaB igen. Et hjørnespark sejlede over til bagerste stolpe, hvor Edison Flores stod fri, men Halldorsson kunne igen redde.

Og så sad man egentlig bare og ventede på et mål til hjemmeholdet. Efter 25 minutter slap AaB spilovertaget, og i det 34. minut blev holdet sat af i en omstilling. Nikola Djurdjic indledte angrebet og fandt Marvin Pourie. Magnus Christensen headede hans afslutning lige ned for fødderne af Djurdjic, der let kunne score.

AaB indledte dog stærkt igen i anden, og det gav resultat efter ni minutter, da Rasmus Thellufsen fik held med det, man snart kan kalde hans finte. Han trak ind i feltet fra venstre side og satte to gange sin mand med en skudfinte, inden han køligt lagde bolden over i det fjerne hjørne via stolpen.

I Randers følte tilskuerne sig endnu ikke sikre, og kort efter kom AaB tæt på 2-1, da Edison Flores rettede en bold af, så Joakim Mæhle fik frit skud fra højresiden, men han ramte i sidenettet.

Erik Marxen var tæt på at lukke dobbeltopgøret med et skud på overliggeren efter et hjørnespark, men i stedet blev det endnu en omstilling, der endegyldigt knækkede AaB’s sæson. Joakim Mæhle smed bolden ved hjørneflaget, og to afleveringer senere endte den hos netop indskiftede Victor Lundberg, der smækkede bolden fladt og hårdt over i det fjerne hjørne via Nicolai Larsens fingre. Dermed overvandt svenskeren en målkrise, der har varet i over 14 timer.

Dermed slutter AaB på 10.-pladsen i denne sæson på dårligere målscore end Silkeborg.

Spillerne går dog ikke helt på sommerferie endnu, da træningen fortsætter frem til 25. maj.