ROLD SKOV: Snemængderne denne vinter har hidtil ikke været overvældende, og hvis man er ski-entusiast, kan det være lidt af en skuffelse.

Men de beherskede snemængder, der trods alt dækkende Nordjylland i weekenden, var alligevel nok til, at det årlige løb Vasa-testen i Rold Skov kunne gennemføres søndag - som et rigtigt skiløb.

Formanden for Rold Skov Skiklub, Mikael Jacobsen, fortæller, at manglende sne denne vinter var lidt af en udfordring og skuffelse, og at skiklubben derfor gjorde klar til at gennemføre Vasa-testen med rulleski.

Men så kom sneen, og dermed kunne de 29 deltagere gennemføre løbet på ski uden hjul.

Vasatesten varede to timer omkring søndag middag, hvor deltagerne skulle gennemføre så mange runder som muligt på den udvalgte strækning.

Vinderen blev - klubformand Mikael Jacobsen.

