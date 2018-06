En gyselig gyser: "Hereditary" er ligegyldig, tynd, kedelig og ikke det mindste uhyggelig

FILM: "Hereditary - Ondskabens Hus"

Hverken instruktør eller manuskriptforfatter har vidst, hvad de ville med den film, ud over at det skulle være en gyser, uhyggelig på højt niveau og gerne ligne noget fra Kubrick eller Polanski.

Det lykkes ikke.

"Hereditary" er et miskmask af genrer - lidt horror, lidt thriller, lidt splatter og masser af stjålne elementer fra andre gysere, der virkede og var det, de gav sig ud for at være. Der er lidt "Rosemarys baby", der er en del elementer, der leder tankerne hen på "Ondskabens Hotel", der er scener, der ligner temaet i "The Conjuring", og der er ingen tvivl om, at forfatter og instruktør også har tænkt på og lånt lidt fra Stephen Kings tidlige romaner.

Og så er der en masse røde lamper og grel lyssætning, en masse mærkelige dybe melodiske lyde, der dog ikke er egentlig musik, mange vildt opspærrede øjne, en del voldsomme gutturale skrig, pludselige abrupte ændringer og stop på lydsiden, blod og afhuggende hoveder og en kæmpekasse af et mørkt og dunkelt træhus med knirkende trapper og døre, der binder, og som ligger langt ude i en skov med træer så høje som Eiffeltårnet.

Men disse elementer bliver bare aldrig til en gyserfilm, hvis der ikke er styr på historien, og plottet hænger sammen og giver en slags mening, selv om der også er elementer af noget overnaturligt og overtroisk.

Sådan en kikset og helt ligegyldig film er "Hereditary", der ellers er forsøgt hypet som en af årets mest uhyggelige film. Sandheden er, at det er svært ikke at falde i søvn under den mere end to timer lange opvisning i fravær af både talent og held.

Alex Wolff bliver først en central figur hen mod filmens slutning.

I det uhyggelige hus i skoven bor familien Graham - far, mor, teenagesøn og 13-årig lettere retarderet datter. Handlingen begynder med begravelse af børnenes mormor, der ligger i åben kiste med en halskæde med et mærkeligt symbol - uuuhaaa, hvor uhyggeligt i lyset af, at ordet hereditary betyder arveligt.

Datteren Charlie gør mærkelige ting som at klippe hoveder af døde fugle, konstant proppe sig med chokolade og lave mærkelige tegninger. Teenagesønnen ryger en masse pot, men gør ellers ikke meget væsen af sig. Faren, spillet af Gabriel Byrne, lever lidt sammenbidt tavst med sine mere eller mindre mærkelige familiemedlemmer.

Moren, spillet af Toni Collette, kommer fra en dysfunktionel familie med blandt andet en skør mor og en bror, der begik selvmord, og selv er hun vel også absolut dysfunktionel, sådan som hun behandler sin mand og sine børn, mens hun skal forestille at have et job med at lave små miniature-modeller af hændelser, personer og lokaliteter i sit eget liv.

Eller er hun nu også dysfunktionel? For hvor går grænsen mellem mareridt og virkelighed. Hvad sker faktisk i familien, og hvad er forudsigelser og anelser om, hvad der kan komme til at ske, hvis den eller den gør dit eller dat.

Moren Annie er vanvittig - eller er hun?

Instruktøren Ari Aster er begejstret for Toni Collettes fantastiske mimik og evne til at illudere det totale vanvid og sammenbrud. Til gengæld aner han ikke, hvad han skal stille op med Gabriel Byrne, der er en eminent skuespiller, men i "Hereditary" mest ligner en statist uden særlige replikker eller egentligt skuespil. Et voldsomt og irriterende misbrug af mandens talent.

Det er ikke at afsløre for meget at nævne, at flere af familiens medlemmer ikke overlever de indbyrdes relationer og tilværelsen i det uhyggelige hus.

"Hereditary" er ligegyldig, tynd, kedelig og faktisk ikke det mindste uhyggelig, fordi plottet ikke fungerer, og nogle af personerne overspiller helt vildt, mens andre ikke får plads nok i den handling, der halter fælt.

Og med den danske undertitel "Ondskabens Hus" har den tabt helt og aldeles, fordi den titel læner sig op ad "Ondskabens Hotel", der uden sammenligning anses for verdens bedste gyser. I den sammenligning er "Hereditary" som en irriterende sten i skoen.

