En halv million danskere står til at miste coronapas næste uge

KØBENHAVN:Mere end en halv million danskere risikerer at miste deres coronapas fra næste uge, hvis Epidemiudvalget følger regeringen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det skriver TV 2.

Epidemiudvalget mødes onsdag eftermiddag, hvor de skal tage stilling til de nuværende restriktioner, og om de skal ændres.

Forud for mødet har regeringen lagt op til, at coronapasset højst skal gælde i fem måneder efter andet stik.

Ifølge TV 2 har 503.525 personer, der blev vaccineret for mindst fem måneder siden, endnu ikke fået tredje stik eller booket tid til det.

Og det kan altså betyde, at vaccinen ikke længere gør deres coronapas gyldigt.

Hvis det igen skal være gyldigt, skal de have tredje stik eller blive testet, før de for eksempel skal på restaurant eller i biografen. Eventuelt skal de for nylig have været smittet med coronavirus.

Det er på grund af stor og stigende smitte med coronavarianten omikron og dalende beskyttelse fra vaccinerne, at Sundhedsstyrelsen har anbefalet at forkorte gyldigheden i coronapasset for personer, der har modtaget to stik.

- Formålet med coronapasset er at mindske risikoen for smitte i situationer, hvor mange mennesker samles.

- Vi ved nu, at vaccinernes beskyttelse mod omikron er mindre, og derfor har vi anbefalet, at man ændrer i varigheden af coronapasset, sagde Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i sidste uge.

Desuden mener Sundhedsstyrelsen, at man fremover bør kunne få sit coronapas tilbage 11 dage efter, at man har været smittet. Hidtil er det først sket 14 dage efter.

Der er ikke lagt op til, at der onsdag skal tages en beslutning om, hvor længe coronapasset skal gælde efter tredje stik.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke tilstrækkelig viden om, hvor hurtigt immuniteten mod omikron aftager for dem, der er blevet vaccineret tre gange.

/ritzau/