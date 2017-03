HJØRRING: Hjørring Handel har ansat Rikke Ejsenhardt Larsen, der om en god uges tid begynder som event- og aktivitetschef for handelsstandsforeningen

- Jeg glæder mig utrolig meget. Jeg glæder mig både til at møde alle jer medlemmer af foreningen, og alle de andre mennesker som jeg skal arbejde sammen med, samt til at påbegynde hele arbejdet med at profilere byen - og ikke mindst at skabe gode events og aktiviteter i byen, lyder det fra Rikke Ejsenhardt Larsen.

Hun er 40 år gammel og bor sammen med sin søn Robert på 12 år.

- Vi bor i øjeblikket i Trekroner og ser frem til at flytte tilbage til Hjørring i sommerferien, oplyser hun.

Rikke Ejsenhardt Larsen er født og opvokset i Højene, har læst på gymnasiet i Hjørring. De seneste fire år har hun boet og arbejdet i Jammerbugt kommune. Rikke Ejsenhardt Larsen er uddannet cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra Aalborg universitet.

- Jeg har altid været selvstændig, først otte år med Weight Wathcers i Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn og de seneste fem år med Klitrosen Hotel & Restaurant i Slettestrand samt Kulturhuset i Blokhus i et år. Jeg har arbejdet meget med at skabe events og oplevelser på hotellet og deltaget i udvikling af hele turistområdet. Jeg trives rigtig godt med disse typer opgaver og jeg kan næste ikke vente med, at det bliver Hjørring og Hjørring Handel, som jeg skal arbejde med, lyder det.

- Jeg ser det som min fornemmeste opgave at bidrage til, at der kommer masser af mennesker fra nær og fjern til Hjørring til gode oplevelser og shopping. Jeg syntes Hjørring har utrolig meget at byde på; masser af kulturelle oplevelser, mangeartede og gode restauranter og virkelig mange butikker med alt, hvad et hjerte kan begære.

Så snart Rikke Ejsenhardt Larsen er landet godt på Amtmandstoften, hvor eventchefen får kontor, vil hun besøge Hjørring Handels medlemmer.