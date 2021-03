Region indberetter alvorlige symptomer hos to nyvaccinerede

KØBENHAVN:To ansatte i Region Hovedstaden blev indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter AstraZeneca-vaccination.

Den ene er afgået ved døden, oplyser regionen i en mail til Ritzau.

- Region Hovedstaden kan bekræfte, at to af vores medarbejdere er blevet indlagt med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning. Den ene er ulykkeligvis afgået ved døden, skriver Region Hovedstaden.

Regionen påpeger i mailen, at symptomerne giver mistanke om mulige bivirkninger fra vaccinationen. Den har indberettet begge forløb til Lægemiddelstyrelsen, så de kan blive undersøgt nærmere.

AstraZeneca er en af tre vacciner, der er taget i brug i Danmark.

I øjeblikket er brugen af AstraZeneca-vaccinen dog midlertidigt sat på pause, efter at der fordelt over en række lande har været tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede.

Det vides endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det er ved at blive undersøgt.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har gentagne gange sagt, at vaccinen er sikker, og at fordelene ved den opvejer ulemper.

Danmark indstillede 11. marts midlertidigt brugen, efter at en 60-årige kvinde i Danmark var afgået ved døden. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for Ritzau, at den 60-årige ikke er blandt de to ansatte, regionen beretter om.

Der er dermed tale om to separate indberetninger om dødsfald.

- Vi er i gang med at se på, om det er præcis det samme sygdomsforløb, som vi har kigget på, altså med multiple blodpropper, blødning og meget lavt antal blodplader.

- Folk kan jo også dø af andre blodpropper, som måtte opstå af andre grunde, siger Tanja Erichsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for lægemiddelovervågning.

Der er ifølge hende ikke grund til at være urolig, hvis man har fået vaccinen.

- Men man skal være særligt opmærksom. Opstår der en situation med ekstrem hovedpine, mavesmerter eller tegn på blodpropper, skal man tage fat i lægen med det samme, siger Tanja Erichsen.

Hun pointerer, at der endnu ikke er bevist en sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige sygdomstilfælde og i visse tilfælde død.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få oplysninger om medarbejdernes køn og alder fra hverken regionen eller styrelsen. Heller ikke tidspunkter for vaccination og indlæggelse og det ene dødsfald er det muligt at få oplyst.

En opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen 16. marts viser, at styrelsen har modtaget 16.998 indberetninger om formodede bivirkninger efter at have fået vaccinestik med AstraZeneca.

- Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

149.675 har påbegyndt vaccination med AstraZeneca.

Hvis man ser på, hvor mange indberetninger der er i forhold til antallet af vacciner givet, er der indberettet betydeligt flere bivirkninger efter vaccination med Pfizer/BioNTech og Moderna.

Lægemiddelstyrelsen noterer også for dem, at langt de fleste formodede bivirkninger er milde og moderate.

Der er ingen indberetninger om blodpropper efter vaccination med Modernas lægemiddel, men der har været seks indberetninger om blodpropper efter vaccination med Pfizer/BioNTech. Ingen af personerne er afgået ved døden.

I fire af sagerne vurderer Lægemiddelstyrelsen, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem vaccination og blodprop. I de to sidste kan det ikke udelukkes, at årsagen er selv stikket med nålen.

- Dette kan i sig selv, også med korrekt teknik, i sjældne tilfælde give lokale blodpropper. I de to konkrete sager var der tale om lokale blodpropper i den arm, hvor borgeren var blevet vaccineret, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

