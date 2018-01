En kattens til redningsaktion

VODSKOV: Det er ikke så tit, at det sker - og det er der en del gode grunde til, som vi kommer tilbage til senere - men en gang i mellem sker det: Den helt, helt klassiske "brandvæsen rykker ud for at redde kat, der ikke kan komme ned fra et sted, den er kravlet op"-redningsaktion. Og fredag aften skete det så på Lille Tingbakken i Vodskov.

En kat var kravlet op på et tag i 3. sals højde og havde siddet og mjavet så længe uden at kunne finde ned, at ejeren til sidst greb telefonen og ringede til beredskabet og spurgte, og de kunne hjælpe. Hvilket de kunne, så efter en indsats med en stige og en dyrevenlig brandmand, kunne pelsdyret blive genforenet med sin ejer.

Og deromkring slutter Disney-eventyret så også, for selv om det altså skete helt som i filmene, så bliver bjergning af katte fra tage aldrig beredskabets kerneydelse - og at man overhovedet kørte til Vodskov hører til sjældenhederne, siger indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

- Fredag aften havde vi en reserve; vi havde to stiger hjemme, så derfor kunne vi bruge den ene, siger Anders Brosbøl. Og tilføjer, at selv i det tilfælde hører det til de absolutte sjældenheder, at katte og bortfløjne tamfugle står på døgnrapporten.

- Nogle beredskaber venter 24 timer inden de sender noget ud. Så sidder der så en kat oppe på rygningen af sådan et tag og mjaver i 24 timer, og hvis den ikke er kommet ned, så henter de den. Så det er for at sige, at vi er ikke ... Dyrenes Beskyttelse. Men omvendt, hvis en borger ringer og er helt ulykkelig fordi katten har siddet deroppe og de på ingen måde kan få den ned, fordi den sidder i 10 meters højde oppe på rygningen, så er det også sin sag bare at sige, at det må hun selv finde ud af, siger Anders Brosbøl.

- Så det sker da nogle gange om året, at der er noget med en kat eller en fugl - og hvis vi har tid, og ikke er ude at køre og har en ekstra stige i huset, så hjælper vi som regel med det. Men vi kan også afvise det, siger Anders Brosbøl.

Han understreger, at redning af menneskeliv og dyr i forbindelse med brande og ulykker altid har førsteprioritet for beredskabet. Og en kat på et tag er ikke som sådan et dyr, der står og har behov for at blive reddet akut. Hvorfor man altså ikke skal sætte sin lid til, at beredskabet rykker ud, hvis man selv skulle stå med i situationen.

- Vi hjælper en gang i mellem, hvis vi har kapaciteten til det, siger Anders Brosbøl.