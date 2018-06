En komedie, der ikke kræver meget af dig: Fem venner har leget fangeleg sammen i over 30 år

FILM: "Du er den"

Hvis du får lyst til at komme lidt væk fra sommervarmen og slå hjernen fra, så tag et smut i biografen og se: "Du er den".

Her er tale om en film, der ikke kræver meget af dig. Så læn blot sædet tilbage og sæt dig godt til rette.

En gruppe af fem venner har holdt sammen gennem hele barndommen og holder kontakten, måske især på grund af en særlig leg: "Du er den", også kendt som helt standard klassisk fangeleg.

I dette tilfælde er det dog langtfra den klassiske udgave, der bliver praktiseret. I over 30 år er de fem venner fortsat med at lege fangeleg og finder på alle mulige - og umulige - måder at fange - og undgå at blive fanget. Men der er især én regel, der skal overholdes: Man må kun jagte og fange i maj måned.

Hogan (Ed Helms), Bob (Jon Hamm), Chilli (Jake Johnson) og Sable (Hannibal Buress) tager samlet afsted for at fange Jerry, (Jeremy Renner) der først og fremmest aldrig har været "den", men nu også skal giftes.

Se et klip fra "Du er den" her:

Perfekt timing for at det kan blive hans tur til at være "den", mener de fire venner. Men Jerry er snedig, og det kræver meget mere end god planlægning at fange ham.

Filmen må siges at være en fuldstændig klassisk amerikansk komedie. Filmen fremkalder dog ingen latterkramper, så du kommer til at rulle rundt på gulvet af grin, men den trækker lidt i smilebåndene, og det er egentlig også godt nok.

Man ved, at Ed Helms er en sjov karakter. I "Tømmermænd i Vegas" var han den lidt kejtede tandlæge, og karakteren Hogan i "Du er den" minder lidt om ham.

Det er nyt og forfriskende at se en skuespiller som Jon Hamm i en mindre seriøs rolle. Man kan hurtigt sætte lighedstegn mellem ham og et jakkesæt, for de roller spiller han overbevisende. Hvem kunne for eksempel forestille sig andre end ham som Donald Draper i serien "Mad Men"? Måske er det også derfor, at hans rolle er ham i jakkesættet til at begynde med, men senere ser man ham løbende efter Jerry i et sort træningssæt. Rollen som Bob kunne sagtens indbyde til flere, mindre højtidelige roller. Han viser bestemt et potentiale, der afslører, at han gemmer på nogle funny bones, men det ville ikke gøre noget, hvis hans karakter var blevet foldet endnu mere ud.

Bob, Hogan og Chilli (Jon Ham, Ed Helms og Jake Johnson) har det ualmindelig svært med at fange Jerry.

Jeremy Renner er en klassisk bad ass og actionhelt, og han kan både spille ond og god. Heri er han en udmærket blanding som snedig rad, og han er involveret i alle actionscener. Det passer godt til ham, at han har rollen som Jerry, der altid har været et skridt foran de andre.

Hverken træer eller roser vokser som bekendt ind i himlen, og selvom castet er godt, er filmen det ikke hele vejen igennem. For indimellem bliver den alt for plat.

Det gælder de tilfælde, hvor den prøver at købe grin med alt for letkøbte virkemidler. Som i scenen, hvor Jerry trækker bukserne af Sable, og en leopardplettet g-streng kommer til syne, alt imens han får 1000 klask bagi.

Indimellem bliver filmen dog for plat...

Det sjoveste ved hele handlingen er, at "Du er den" er inspireret af en sand historie. Selvsagt overdriver filmen i usandsynlig høj grad, men tanken om, at der er nogle gutter i USA, der rent faktisk har leget "Du er den" i 30 år, kan bringe smilet frem. Det er dumt - men det er skægt!

Til sidst i filmen, lige før rulleteksterne, ser man nogle oprindelige optagelser fra nogle af mændenes fangeleg, og deres opfindsomhed for at fange den næste til at være "den" fejler ikke noget. Blandt andet klædte en af dem sig ud som maskot til en baseballkamp og fangede sin kammerat i kaninkostume, og en anden gemte sig bag en bil og ventede på sit bytte. På nettet findes mange artikler om de gamle drenges leg, og her står nærmere beskrevet, hvordan de et utal af gange virkelig har overrasket hinanden ved pludselig at sige: "Du er den", uden at den forurettede så det komme.

Citatet, der lyder noget i stil med: "Man holder ikke op med at lege, fordi man bliver voksen - man bliver voksen, fordi man holder op med at lege," bliver gentaget flere gange. Og "Du er den" har ikke noget dybere budskab end det, så læg avisen og gå ud og leg i det gode vejr.

"Du er den"