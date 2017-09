En livagtig hobby

Inger Schutte er dukkermager, og hun har specialiseret sig at lave livagtige dukker af små børn. Køberne har ofte flere forskellige grunde til at bestille en dukke hos hende. Nogle har dukkerne som samleobjekter, andre køber dem for at lege, og andre igen behandler dem i højere grad som levende babyer. Inger sælger til de fleste, men hun siger nej til at lave dukker, der ligner afdøde børn.

