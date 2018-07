En mand er død efter ny skudepisode i Malmø

En mand i 20'erne er død, efter at han mandag aften er blevet skudt i Malmø.

Det oplyser svensk politi ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Flere personer er blevet indkaldt til afhøring, men ingen er anholdt, ligesom der endnu ikke er nogle mistænkte, fortæller Calle Persson, som er talsperson for politiet, til TT.

Politiet modtog anmeldelser fra flere personer, som hørte skud i bydelen Rosengård i Malmø omkring klokken 21.15.

Da politiet ankom til gerningsstedet kort efter, lå en mand, der var ramt af skud, på fortovet. Han døde på stedet.

Området er blevet afspærret, så politiet kan foretage tekniske undersøgelser. Gerningsstedet vil efterfølgende blive gennemsøgt af politihunde.

Et stort antal vidner er blevet afhørt af politiet, som også har modtaget mange henvendelser og tips om hændelsen.

Politiet eftersøger nu fire mænd, som vidner har set forlade gerningsstedet på to knallerter, skriver den svenske avis Aftonbladet.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har tidligere på måneden indkaldt landets politi til drøftelser om, hvad der skal gøres for at få stoppet de mange skyderier, der har hærget Sveriges største byer de seneste måneder.

- Flere ressourcer, andre typer ressourcer. Vi er fast besluttede på, at de her bander skal knækkes, sagde Stefan Löfven.

Særligt et skyderi i Malmø i juni vakte opsigt, da tre personer blev dræbt, mens tre andre blev såret. Malmø lægger jævnligt grund til skyderier, men det er sjældent, at flere mister livet på én gang.

Som svar på, hvorfor Malmø ofte oplever skyderier, har svensk politi meldt ud, at blandt andet skyldes, at byen i Skåne har et "stort kriminelt arbejdsfelt" i nærheden af Danmark, Tyskland og Polen, og det "spiller sikkert en rolle".

/ritzau/