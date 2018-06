En masse OL-vindere

FLAUENSKJOLD: I bedste OL-stil blev OL i Flauenskjold onsdag åbnet med, at den olympiske ild blev tændt. Der var flot faneindmarch, hvor alle stående sang "Vi er børn af sol og sommer".

Flauenskjold Hallen dannede ramme om OL-arrangementet, hvori deltog omkring 200 ældre.

Det er efterhånden blevet en tradition, at Flauenskjold Hallen hvert andet år lægger gulv til de idrætslige udfoldelser.

Et stort antal frivillige hjælpere bistod sammen med medarbejdere fra aktivitetsområdet.

Aktivitetsmedarbejder, ergoterapeut Linda Baszczak fra aktivitetsområdet stod for opvarmningen, inden aktiviteterne gik i gang.

Der var boccia, dåsekast, ærteposekast, fodbold, faldskærmsleg med mere på programmet.

Formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S) åbnede Senior-OL.

- I og med, at borgerne bliver ældre, er det vigtigt at holde sig i gang både fysisk og psykisk. At være sammen om noget fælles og på en sjov måde er det vigtigste i vores liv. Det er det, vi kalder samskabelse, sagde Ole Jespersgaard.

- OL er en dag, som alle ser frem til, fortæller aktivitetsleder Lone Nørgaard Larsen. Alle hygger sig virkelig.

Heri er én af deltagerne, 79-årige Henry Pedersen fra Hjallerup enig.

- Jeg har tidligere været med, og har glædet mig til denne dag, hvor vi dyster i de forskellige discipliner.

- Jeg synes bowling er spændende. Selv om det ikke gælder om at vinde, er det nu alligevel sjovest.

- Jeg bor i egen lejlighed, men kommer meget på Stengården i Hjallerup, hvor der er en masse aktiviteter, både kortspil og motion.

- Det er vigtigt, at man er i sving, siger den tidligere sygehjælper på sygehusene i Brønderslev og Hjørring.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) uddelte medaljer til de vindende deltagere, da OL var slut.

Han understregede dog, at det er vigtigere at være med end at vinde.

Mikael Klitgaard roste de mange frivillige, der bistod under arrangementet.