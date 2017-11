En overrasket og stolt kommende rådmand

AALBORG: I aftes, mens stemmetallene løb ind, måtte det radikale byrådsmedlem Jørgen Hein se sit partis stemmetal drastisk reduceret og mandatantal halveret, men da fordelingen af mandater på partier og de personlige stemmetal i nat var gjort op, stod han til sin egen store overraskelse med en rådmandspost i hånden.

Dagens konstituering afgør hvilken rådmandspost, han opnår. Kunne han vælge frit, ville han gribe posten som sundheds- og kulturrådmand.

- Jeg går jo meget op i sundhed og forebyggelse, vi skal have flere til at bevæge sig mere, og kultur handler jo om mental sundhed, siger 66-årige Jørgen Hein, der er tidligere uddannelseschef og forstander på Aalborg Handelsskole og leder af AaB College samt nuværende formand for Aalborg Atletik og Motion.

At han med personlige 872 stemmer med forbehold for fintællingen slog partiets spidskandidat Daniel Nyboe Andersen med mere end 200 stemmer, hvilket betyder, at sidstnævnte har sidste dag i byrådet 31. december i år, tilskriver han delvist netop de mange ting, han har været involveret i.

- Jeg er ikke en markant politisk skikkelse, men de mange, der kender mig, ved, at jeg er én, man kan stole på, siger han og skynder at tilføje, at det ikke er udtryk for, at andre ikke er det samme.

En anden medvirkende faktor til sit betydende stemmetal tilskriver han sit arbejde i ældre- og handicapudvalget og skoleudvalget.

- Ved byrådsmøderne er jeg måske ikke den mest synlige, men det har jeg været i forbindelse med udvalgsarbejdet, hvilket nu er blevet belønnet, siger Hein, der bemærker, at han trods sit partis tilbagegang som en af de eneste i byrådet har været i stand til stort set at bibeholde det personlige stemmetal, han opnåede ved forrige valg.

- Et resultat, jeg er stolt, meget stolt af, tilføjer han.

At Jørgen Hein, der stillede op til valtet i 2013, fordi politik var en af de ting, "han manglede at prøve", opnår en rådmandspost, er et resultat af valgmatematikken, idet han ved at indgå konstituering med den røde blok sikrer denne i alt 20 mandater. Og netop det 20. mandat sikrer blokken en femte rådmandspost inklusiv borgmesterposten.