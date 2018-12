Mindst to personer er dræbt nær ikonisk julemarked i Strasbourg

STRASBOURG: Mindst to personer er dræbt, og 11 personer er blevet såret i et skyderi tirsdag aften midt i den franske by Strasbourg tæt ved den tyske grænse.

Det bekræfter indenrigsministeriet ifølge nyhedsbureauet AP.

Det regionale politi bekræfter hændelsen i en pressemeddelelse.

- Omkring klokken 20 har et individ åbnet ild i det centrale Strasbourg i rue des Orfèvres. Skuddene har skadet adskillige personer.

- De er evakueret til det centrale hospital i Strasbourg, skriver politiet.

Indenrigsministeriet oplyser, at gerningsmanden er identificeret, og at personen i forvejen var kendt af politiet.

Politiet oplyser tirsdag aften - cirka to timer efter hændelsen - at man har udvekslet skud med gerningsmanden.

Skyderiet skal ifølge kilder fra franske sikkerhedsstyrker være sket i nærheden af byens ikoniske julemarked, der er velbesøgt af turister.

Politiet og indenrigsministeriet opfordrer folk til at holde sig indendørs.

- En alvorlig hændelse mod den offentlige sikkerhed finder sted i Strasbourg. Indbyggere bedes blive hjemme. Yderligere instruktioner følger, skriver ministeriet på Twitter.

Der er endnu ingen oplysninger om motivet bag angrebet.

- Der lød skud, og folk løb i alle retninger. Det varede i cirka ti minutter, fortæller en butiksansat til den franske tv-station BFM TV.

Den franske præsident, Emmanuel Macrons, kontor oplyser, at man løbende bliver holdt opdateret om situationen. Den franske indenrigsminister er samtidig blevet sendt til Strasbourg.

Også byens borgmester, Roland Ries, har reageret på skyderiet.

- En alvorlig hændelse har udspillet sig i centrum af Strasbourg. I øjeblikket, tak for at blive inden døre. Mine første tanker er til ofrene, skriver borgmesteren på Twitter.

Den franske anklager for antiterrorisme oplyser, at der er blevet åbnet en undersøgelse af skyderiet.

/ritzau/Reuters