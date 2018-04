En storstrejke er afværget i Norge med overenskomst

En storstrejke er afværget i Norge, efter at parterne på det private arbejdsmarked søndag eftermiddag nåede til enighed om en ny overenskomst.

Medlemmer af de norske fagforeninger LO og YS var parate til at gå i strejke allerede søndag, hvis parterne ikke var kommet til enighed.

Under maratonforhandlinger i weekenden herskede der i mange timer usikkerhed om, hvorvidt det ville komme til den første storstrejke i Norge i 18 år.

- Vi har arbejdet i flere dage og ud på natten frem til nu. På basis af parternes vilje til at samarbejde og lede efter løsninger på til dels meget modstridende interesser lykkedes det at nå frem til et grundlag, siger rigsmægler Nils Dalseide omkring klokken 15.30.

Der er urafstemning søndag eftermiddag.

/ritzau/NTB