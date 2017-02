AALBORG: Søndag i næste uge indleder AaB Superligaforåret med en kamp mod AGF.

For Kasper Risgård er det en begivenhed, som han har set frem til, men her en uge forinden, er han ikke sikker på, at han kan spille med.

- Rent ud sagt har det været en frustrerende og træls opstart. Først havde jeg problemer med læggen i ugen op til, vi tog til Portugal. og derfor besluttede vi at vente med at sende mig i kamp, indtil vi kom på græs.

Så sad jeg ude i den første kamp i Portugal og trænede så hårdt for at kunne være med i de næste kampe, men så fik jeg problemer med baglåret og kunne derfor ikke spille i kampen mod Shakhtar. Og da jeg så endelig var klar til at spille den sidste kamp mod Djurgården, måtte jeg gå ud efter 26 minutter, siger Kasper Risgård.

Torsdag blev han scannet for at finde ud af, hvad der er problemet denne gang, men fredag aften havde han endnu ikke fået svar på, hvad der er galt.

- Det er jo træls at se tilbage på en opstart, hvor man kun har spillet fodbold i 85 minutter i alt, så det er absolut ikke optimalt og meget irriterende, siger han.

- Jeg har ikke rigtig lavet noget de seneste fire dage, fordi vi ikke ville risikere noget. Det vil være dumt at smide mig op på en cykel, hvis det lige pludselig kan gøre skaden værre. Omvendt er det også irriterende ikke at kunne lave noget, for det er jo lige nu, man skal til at ramme formen for at være klar til foråret, siger han.