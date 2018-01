Kondens og en tur på badeværelset kan skade mobilen

Det kan være fristende at have mobilen med på badeværelset og høre musik, mens du bader, eller hvis du lige skal svare på en besked, mens du gør dig klar om morgenen.

Men du risikerer, at telefonen tager skade af den høje luftfugtighed efter brusebadet. Det er nemlig ikke kun regn eller en tur i toilettet, der giver vandskader på en telefon.

- Det afhænger af fugtighedsniveauet, men hvis telefonen befinder sig i et fugtigt område i længere tid, er det klart en risiko, siger Andrés Faíña, adjunkt ved Institut for Datalogi på IT-Universitetet i København.

Vand er dårligt for en smartphone, fordi det leder strømmen og skaber kortslutninger og defekter i elektronikken. Det gælder også kondensvand.

- Hvis det er varmt i rummet, er der mere fugt i luften, og så har du mere fugt i din mobil. Og hvis du så går udenfor, hvor det er koldere, vil vandet kondensere og skabe små vanddråber inde i mobilen, som kan skade det elektroniske kredsløb, siger Andrés Faíña.

Forbrugerrådet Tænk har testet, hvordan nyere smartphones klarer en tur i regn og vand. Og selv om mange af telefonerne overlevede strabadserne, er anbefalingen klar:

- Tag aldrig telefonen med ud på badeværelset, hvis du skal i bad. For der er risiko for, at der kommer damp og fugt ind i den, som kan sætte sig på indersiden af skærmen eller kameraets objektiv, siger Mikkel William Nielsen, projektleder ved Test og Analyse i Forbrugerrådet Tænk.

For selv om vandpåvirkningen ikke er lige så kraftig som regn eller en tur i badekarret, kan effekterne være det samme.

- Det tænker man måske ikke over: At hvis man går i bad og lægger telefonen på badeværelset med en masse damp, så risikerer du, at det sætter sig på indersiden af telefonen og fører til skavanker, siger han.

Værst er det, hvis du efterfølgende tager telefonen med ud i vintervejret, siger Andrés Faíña.

- Hvis du er på et fugtigt badeværelse, og du derefter går ud på gaden, er der høj sandsynlighed for, at noget af vandet kondenserer inde i din mobiltelefon, siger han.

Samme dynamik gælder i øvrigt også i køkkenet, saunaen og svømmehallen, og hvor man nu ellers kan finde på at tage telefonen med. Men badeværelset er det største no-go.

- For luftfugtigheden vil ofte være lavere i køkkenet, end den er på badeværelset efter et varmt bad, tilføjer Andrés Faíña.

Fakta: Reklamationsret og forsikring på våd telefon?

- Reklamationsretten gælder også mobiltelefoner, så du kan klage, hvis der er en fejl, som den erhvervsdrivende er ansvarlig for.

- Men hvis der opstår fejl, fordi du selv har udsat din telefon for væske, kan sælger afvise din reklamation.

- Det er svært at påvise, hvordan en fugtskade er opstået, og det kan derfor blive svært at få medhold i klager.

- Mange telefoner har en såkaldt "liquid damage indicator", et indvendigt mærke, som bliver rødt, hvis telefonen har været udsat for vand. I disse tilfælde dækker fabriksgarantier og forsikringer ofte ikke.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Forbrug.dk.

/ritzau fokus/