En uges stabilt blodsukker: Bryd den onde sukkerspiral

SUNDHED: Det er fredag, og du har lige kørt en hel uges sukkerindtag ind på et par timer. Og nu kommer det snigende. Du har allerede lyst til mere sukker.

Den følelse er helt naturlig, fortæller ph.d. og forsker Anette Sams, som er aktuel med bogen "Sandheden om sukker".

- Det tror jeg, alle kan nikke genkendende til. Ligesom når man har spist alt for meget juleaften, og så vågner man op med en rumlende mave, siger hun.

Den dårlige nyhed er altså, at dit overforbrug af sukker er skyld i, at din krop konstant kræver mere sukker i en næsten endeløs sukkerspiral.

Den gode nyhed er, at du faktisk kan få det under kontrol ved at få styr på blodsukkeret. Ifølge Anette Sams er en effektiv metode, det hun kalder at genstarte blodsukkerreguleringen - gerne med en uge med et fuldstændig stabilt blodsukker.

- Måden, man gør det på, er for mig at se, at man tager en periode, hvor man får skruet ned for sin kulhydratforbrænding og op for sin fedtforbrænding, så man har et konstant stabilt blodsukker. Her fastholder kroppen et stabilt blodsukker - og det er den rigtig god til, siger Anette Sams og tilføjer:

- Når man har den oplevelse i sin krop, kan man efterfølgende mærke, lige præcis hvad det er, der sker med blodsukkeret.

Kulhydratforbrænding, blodsukker og sukkerspiral? Ja, kulhydrat bliver nedbrudt til sukker, som ender i blodbanen, og derfor hænger de tre ting tæt sammen.

- Forklaringen er, at når man spiser meget sukker, så producerer man meget insulin - det hormon, der omdanner sukker. Hvis man får for meget af det, så får man ofte den virkning, at efter blodsukkeret har været for højt, så ryger det for langt ned, siger Henning Beck-Nielsen, professor og dr.med. ved Syddansk Universitet, og uddyber:

- Kroppen føler, at blodsukkeret er for lavt, og man spiser så noget mere igen. På den måde kommer man ind i en ond spiral. Så man skal bryde den ved at lade være med at spise for store måltider med kulhydrat.

FAKTA Fakta: En uge med stabilt blodsukker - Indtag tre hovedmåltider - og drop småspiseri derimellem. Lad i gennemsnit hovedmåltiderne bestå af 75 procent grøntsager, hvoraf mindst en tredjedel er kål.

- Kål og grøntsager er gode kulhydratkilder, fordi kroppen pakker kulhydraterne langsomt ud. Derved fastholder man et stabilt blodsukker.

- De sidste 25 procent af dit indtag skal være fra protein- og fedtkilder. Eksempelvis fisk, kylling, kød, æg, ost, nødder, frø og olier.

- De første dage vil nok føles lette, mens de næste to-fire dage kan være præget af træthed, irritation og hovedpine.

Kilder: Anette Sams, ”Sandheden om sukker”.

/ritzau/FOKUS