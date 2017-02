NORDJYLLAND: Januar har været en usædvanlig blodig måned med en stribe dræbte og døde under mere eller mindre spektakulære omstændigheder.

Der har ikke været nogen egentlig fællesnævner for dødsfaldene, men hele 11 personer er omkommet i trafikulykker, arbejdsulykker, under kriminelle omstændigheder, i voldsomme brande eller omstændigheder, der har gjort, at dødsfaldene er blevet omtalt i medierne.

Og faktisk er de 11 dødsfald sket på bare 20 dage, for det første skete 10. januar.

Her er listen med de mange mere eller mindre spektakulære dødsfald:

Tirsdag 10. januar:

To personer - en mand og en kvinde - omkommer i det Nordjyllands Politi betegner og efterforsker som en mordbrand. Fem til syv personer er set flygte fra brandstedet i Vejgaard - den ene med ild i tøjet.

Onsdag 11. januar:

Nordjyllands Politi sigter tre personer for drab, da en mand findes død på Vesterbro 64 i Aalborg i et tidligere værtshus. Sigtelsen mod de tre opgives senere, da dødsfaldet konkluderes at være sket af naturlige årsager.

Søndag 15. januar:

En 59-årig kvinde omkom, da der udbrød brand i et etagekompleks med ældreboliger. Fem beboere kommer på Aalborg Universitetshospital til observation for røgforgiftning.

Mandag 16. januar:

En 20-årig mand bliver tævet i en lejlighed i Skagen. Manden bliver udover de voldsomme tæv fundet med en kniv i ryggen. Han afgår senere ved døden. Tre mænd sidder varetægtsfængslet i sagen.

Onsdag 18. januar:

En 55-årig mand bliver dræbt i en arbejdsulykke på en gård ved Vrå. Manden gik i en udgravning til et byggeri af et biogasanlæg, da udgravningen skred sammen og manden blev dræbt under seks meter jord.

Torsdag 19. januar:

En 25-årig mand mistede livet ved en arbejdsulykke på et landbrug på Hedemarken nær Døstrup nord for Hobro. Den unge mand fik en skovl fra en minigravemaskine i hovedet, da en hydraulikslange på gravemaskinen sprang.

Søndag 22. januar:

En 78-årig mand omkommer i et skovområde ved Sebbersund. Da han skulle køre en såkaldt bobcat op på eller ned ad en rampe til en trailer, væltede det lille køretøj, hvorefter manden omkom. Det er endnu uvist om manden er død af naturlige årsager eller ved selve ulykken.

Lørdag 28. januar:

En 44-årig mand blev lørdag morgen ved 6-tiden fundet livløs i detentionen på politigården i Aalborg. Han blev senere på Aalborg Universitetshospital erklæret død.

Lørdag 28. januar:

En 80-årig kvinde dør efter en voldsom brand i kvindens lejlighed. Den ældre kvinde var ved at tænde stearinlys, da der gik ild i hendes tøj.

Søndag 29. januar:

En 55-årig mandlig bilist blev dræbt, da han kørte ind i en korrekt parkeret sættevognstrailer på en p-plads på hovedvej A13 nord for Aalestrup.

