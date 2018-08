En våd weekend varsler starten på efteråret

Over weekenden kan det blive nødvendigt at finde gummistøvler, regnfrakker og de lidt lunere sweatre frem.

For vi går en kølig, overskyet og våd weekend i møde.

Sådan lyder den korte prognose fra vagthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt fredag morgen.

- Der er lidt af en omvæltning i vente for de steder i landet, hvor torsdagen bød på sol og op mod 27 grader, siger han.

- Weekenden bliver derimod temmelig kølig og fuld af byger.

Fredag starter ud med skyer og byger i det meste af landet. Men det klarer så småt op vestfra, og i løbet af dagen når opklaringen også til de østlige egne.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 15 og 20 grader. Ved den jyske vestkyst bliver det køligst og holder sig omkring 15 grader, mens det bliver lidt lunere østpå.

Lørdag bliver også en dag med byger og køligere vejr med temperaturer omkring 15 til 18 grader i hele landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest.

Søndag ser dog ud til at byde på en smule mere sol, varsler Henning Gisselø.

- Men det bliver ikke meget lunere af den grund, siger han.

Temperaturerne bliver nemlig nede på omkring 15 til 18 grader.

- Det bliver umiddelbart et lidt trist vejr i forhold til det, vi har oplevet de seneste uger. Og det ser ikke umiddelbart ud til, at der er mere varme i sigte fremad, siger Henning Gisselø.

- Det ser ud til, at vi har haft årets sidste sommerdag forstået som dage med over 25 grader.

Dermed ikke sagt, at det er slut med solrige dage med temperaturer omkring 20 grader. Men de højere temperaturer er der ikke tegn på, at vi kommer til at mærke mere til i år.

/ritzau/