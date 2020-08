En varmebølge sender onsdag temperaturen i vejret

KØBENHAVN:Selv om sommeren ikke har levet op til mange danskeres forventninger, så er det lidt for tidligt at pakke badetøjet væk endnu.

Onsdag bliver Danmark nemlig ramt af en varmebølge, hvilket sidst på ugen kan give temperaturer i nærheden af 28 grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner mandag morgen.

- Det ligner, at den danske sommer pludselig vender tilbage i sidste uge af skolernes sommerferie, siger Mette Wagner.

En varmebølge er defineret ved tre dage i træk med mindst 25 grader i gennemsnit.

Inden da venter først et par dage med lidt mere ustadigt vejr.

Mandag ventes temperaturer mellem 16 og 21 grader og lidt til nogen sol i det meste af landet.

Der kan komme stedvise byger, mens vinden bliver let til frisk fra nordvest.

Natten til tirsdag klarer det op, men det betyder til gengæld, at temperaturerne i Jylland kan falde helt ned til mellem seks og syv grader.

- Det viser meget fint, hvad der sker, når der ikke er nogen skyer. Så forsvinder alt varmen ud i verdensrummet, siger Mette Wagner.

Tirsdag bliver stort set ligesom dagen før med enkelte lokale byger og temperaturer mellem 16 og 20 grader.

Men natten til onsdag begynder tingene altså at ændre sig i en lidt mere sommerlig retning.

- Der banker noget på døren, siger Mette Wagner med henvisning til den varmefront, som kommer ind over Danmark.

Fronten sender onsdag temperaturerne op mellem 19 og 24 grader i hele landet. Varmest bliver det i de sydøstlige egne.

Torsdag og fredag bliver endnu varmere med temperaturer mellem 23 og 28 grader og masser af sol over Danmark.

- Så husk masser af væske - og solcreme. Folk slipper endda for at skulle købe ny solcreme, da den første sikkert ikke er nået at blive brugt op, siger Mette Wagner.

Ifølge meteorologen er det med at komme ud og nyde det sommerlige vejr i løbet af ugen, da det endnu er for usikkert at sige, om solen og varmen fortsætter i weekenden.

/ritzau/