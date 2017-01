AALBORG: Mens der snakkes meget om en ny forbindelse over Limfjorden - eller rettere manglende økonomi til det - så skyder et nyt, stort vejanlæg op i den sydlige ende af Aalborg.

Udgiftspost fremrykket

Egnsplanvej er trods problemer med forsinkelser og ekstraudgifter tilsyneladende kommet på rette spor. Vejen tager nu dagligt mere form.

I den sidste del af 2016 er byggeriet skredet så hurtigt frem, at Aalborg Kommune var nødt til at fremrykke en udgiftspost på budgettet, så der var penge til at betale regninger for udført arbejde.

Fortsat arbejde i 2018

En ny bro over motorvej E45 stod færdig i december, men tilkoblingsanlægget ved motorvejen mangler stadig ramper og kryds.

Den cirka syv kilometer lange vejstrækning fra motorvej E45 til Hadsund Landevej ventes at være færdig i slutningen af 2017. Arbejdet fortsætter dog et stykke ind i 2018. For eksempel skal gamle ramper og en bro over motorvejen fjernes.

- Nu holder budgettet

Det ny vejstykke vil dog blive taget i brug så hurtigt som muligt, forsikrer stadsingeniør Svend Erik Pedersen, Aalborg Kommune:

- Garantier kan man aldrig stille, men vi er meget sikre i vores sag lige nu. Der kommer ikke flere store overraskelser, så det budget, der ligger nu, er det, der kommer til at være gældende.