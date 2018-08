VRÅ: Der er stolte traditioner for ølbrygning og malterier i Vrå, så der også historisk vingesus over, at byen nu kan slå dørene op til et nyrestaureret bryghus i den gamle station.

På Vrå Marked blev dørene slået op for og der var trængsel af nysgerrige, der ville se nærmere på byens nye attraktion.

- Gæve mænd og kvinder med visionære ambitioner har bygget et flot bryghus op fra skinnehøjde i tom og død station. Stor respekt at der er skabt endnu en perle i kæden af gode ting i Vrå.

- Endelig - endelig bliver der igen brygget øl i Vrå, lød det fra formand for Erhvervs - og beboerforening i Vrå, Arne Larsen-Ledet.

Der har været mange bump på vejen siden projektet for alvor blev søsat i efteråret 2016, og udfordringerne er ikke helt overstået endnu. Der er fx.stadig nogle tekniske detaljer, der skal på plads, inden øllet for alvor løber i hanerne. Øllet, der blev serveret lørdag, havde bryggerne fra Vrå lavet på Løkken Bryghus.

- Men nu tør jeg godt sige, at vi er klar med de første bryg i slutningen af september, fortæller direktør for Vrå Bryghus, Erik Balle.

Så er der også lagt 6800 frivillige arbejdstimer plus håndværkstimer og investeret 1, 6 million kroner fra fonde, erhvervsliv og folkeaktier i projektet.

- Det bliver et nyt samlingssted i Vrå, og vi arbejder målrettet på at der bliver arbejdspladser for borgere med særlige behov, siger Erik Balle.

I første omgang er det stor gruppe af frivillige, der sikrer, at bryghuset og cafeen vil holde åbent for borgerne i Vrå