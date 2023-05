Endelig sker det - snart åbner Slagter Ole sin pølsebod

AALBORG:En-de-lig siger vi bare. Nu er der godt nyt til fans af hottere og Cocio, for der er nemlig ikke længe til, at den ikoniske pølsevogn på Nytorv åbner igen.

Som vi kunne fortælle for en måned siden, så er det såmænd selveste Slagter Ole, der har overtaget pølseboden, der har stået tom siden efteråret.

Ole René Sørensen håber, at hans pølsebod bliver et hyggeligt samlingssted i midtbyen. Foto: Bente Poder

For den nye forpagter er det en drøm, der går i opfyldelse. Han glæder sig til igen at blive en del af bybilledet, efter du i næsten 40 år kunne møde ham i hans slagterforretning i Skrågade i Nørresundby.

- Jeg er meget spændt, og jeg glæder mig helt vildt, siger Ole René Sørensen.

- Jeg ser meget frem til at møde kunderne, og jeg håber, at jeg kan skabe et samlingssted, hvor man mødes og hygger sig.

En klassiker må du vente på

Han fortæller, at det bliver en helt klassisk pølsebod, han åbner. Pølser og brød i forskellige kombinationer, nyheden en frikadelleburger og - nå nej, den berømte Dimsen er ikke klar endnu. Men bare rolig, den kommer senere.

- Den er ikke på menuen i første omgang, jeg skal lige have lavet en aftale med en leverandør af stegt ribbensteg i god kvalitet, siger Ole René Sørensen.

Dimsen, der består af en skive flæskesteg med rødkål, syltede agurker og dressing i et pølsebrød, har gennem mange år næsten været synonym med pølseboden.

Oles Pølsebod

Ole René Sørensen bliver den eneste, du møder i pølsevognen, der åbner i morgen, onsdag, og derefter har åbent alle hverdage klokken 11 til 18.

Skiltet er ikke sat op endnu - men navnet bliver fremover Oles Pølsebod. Foto: Bente Poder

- Jeg holder dog også åbent, når der er aktiviteter i midtbyen. For eksempel 4. juni, når der kommer et krydstogtskib og til vinter, når der igen er julemarked, siger Ole René Sørensen.

Han fortæller også, at der i løbet af kort tid kommer skilt på boden, så den officielt får sit navn - Oles Pølsebod.

Den åbner på Nytorv i morgen onsdag, 24. maj, klokken 11.