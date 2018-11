Endelig vandt Mors-Thy

THISTED: Mors-Thy Håndbold er ikke længere uden sejr i håndboldligaen.

Torsdag aften vandt nordvestjyderne med 30-22 over KIF Kolding i Thy Hallen, hvor et enormt motiveret hjemmehold ramte sæsonens hidtil bedste 60 minutter til stor begejstring for 1023 tilskuere.

Gæsterne var med i kampens første fjerdedel, men en indskiftning af andenmålmand Ronnie Nicolaisen for en redningsløs Søren Pedersen viste sig afgørende, for fra det øjeblik trak Mors-Thy fra.

Efter pauseføring på 15-12 var hjemmeholdet i fuld kontrol og udbyggede i anden halvleg hurtigt til en føring på fem. Og selv om KIF Kolding svarede kortvarigt igen, rykkede Mors-Thy fra på ny og afgjorde kampen inden de sidste minutter.

Med sejren nåede ligaens bundhold op på tre point og puster efter en modbydelig sæsonstart, der indeholdt otte nederlag på stribe, nu med to pointgivende kampe i træk konkurrenterne fra ligaens nederste del i nakken.