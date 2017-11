Endeligt ja til salg af Nykredit-aktier

KØBENHAVN: Som forventet har repræsentantskabet i Forenet Kredit vedtaget at sælge en del af foreningens aktier i Nykredit til en kreds af danske pensionskasser med PFA i spidsen.

Det skete på et repræsentantskabsmøde i Forenet Kredit torsdag aften.

Efter salget vil Forenet Kredit eje 78,9 pct. af aktierne i Nykredit og dermed fortsat være den klart største aktionær i Nykredit.

- Aftalen er god for Nykredit og god for kunderne. Jeg er rigtig glad for, at repræsentantskabet var enigt og godkendte aftalen. Jeg glæder mig samtidig over at få stærke investorer ind i ejerkredsen, som deler vores syn på realkredit, siger formanden for Forenet Kredit, Nina Smith.

I februar 2016 blev det besluttet at iværksætte et børsforberedende arbejde med henblik på, at Nykredit var klar til at gennemføre en børsnotering inden for 24 måneder.

Parallelt hermed har ledelsen i Nykredit i al hemmelighed sonderet muligheden for, at pensionskasser bliver medejere af Nykredit som et alternativ til en børsnotering.

Et enkelt nederlag til ledelsen

Det var dog ikke alle Nina Smiths forslag, som gled igennem hos Forenet Kredits repræsentantskabsmedlemmer.

Efter en kort debat trak ledelsen et forslag om, at repræsentantskabet ikke mere skulle godkende vedtægtsændringer i Nykredit.

Forslaget ville have indebåret, at Forenet Kredits ejerandel i Nykredit kunne falde, uden at repræsentantskabet skulle godkende dette.