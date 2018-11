Endnu en butik udsat for indbrud i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Endnu en butik i Danmarksgade i Frederikshavn har været udsat for indbrud - og endnu engang, er gerningsmændene gået direkte efter kasseapparatet.

Klokken 01.26 natten til onsdag brød ukendte gerningsmænd ind i tøjforretningen Zizzi ved at knuse end rude til døren. Inde i forretningen tog de hele kasseapparatet med og stak af.

Og natten til torsdag omkring klokken 03, gik det så udover forretningen Ozon, der ligger ikke langt fra den anden forretning.

Her har ukendte gerningsmænd også skaffet sig adgang til forretningen ved at knuse en rude, men denne gang nøjes de dog med kun at tømme kasseapparatet for penge, oplyser kriminalassistent Claus Bjerre Nielsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Hvis eventuelle vidner har set noget i forbindelse med de to indbrud, vil politiet meget gerne høre om det.

Politi kan kontaktes på telefon 114.