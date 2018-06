Endnu en kæmpe solcellepark i Nordjylland

ASAA: En solcellepark på 40.000 kvadratmeter - svarende til syv fodboldbaner er på vej ved Asaa.

Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har sagt ja til, at planlægningsarbejdet for kæmpe-solcelleparken kan fortsætte.

Solcelleparken, der leverer strøm til, hvad der svarer til 9000 parcelhuse, skal etableres på marker tilhørende gårdejer Hans Chr. Holst.

- Vi er stolte at, at kunne bidrage til en betydelig forbedring af miljøet med en sådan solcellepark, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Han mener, at det er godt, at der er forskellige former for energikilder, og henviser til de problemer, der har været omkring rejsning af vindmøller. El-produktionen fra solcelleparken vil kunne tilføres til det eksisterende el-net.

Kommunens involvering i anlæggelsen er kun den planmæssige side.

- Det er private, der vil etablere solcelleparken, fortæller Karsten Frederiksen.

Borgere kan frem til 21. juni komme med kommentarer til projektet. Det er så planen, at der senere sker detailplanlægning af parken.