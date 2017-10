Endnu en kræftlæge mistænkes for sjusk med patienter

VIBORG: Endnu en overlæge er blandet ind i en sag om sjusk med undersøgelser for brystkræft.

Det skriver DR Østjylland.

Efter en sag med en overlæge fra Regionshospitalet i Viborg, som mistænkes for at have sjusket med kræftundersøgelser, har hospitalet i Randers gennemgået samtlige brystkræftundersøgelser fra de seneste ti år.

Det skyldes, at den pågældende læge fra Viborg undersøgte patienter i Randers, inden han fik job i Viborg.

Her er det så kommet frem, at en anden overlæge også kan have lavet fejl. Derfor har regionen også sendt breve til seks kvinder, som har været undersøgt af denne læge.

Det er ikke sikkert, om kvinderne fra Randers var syge på det tidspunkt, de blev undersøgt af lægen, oplyser Lone Winther Jensen, der er lægefaglig direktør hos Regionshospitalet Randers.

- Når man kigger på billederne bagefter, så kunne man have en idé om, at her kunne være forandringer, som kunne være brystkræft på det tidspunkt, siger hun til DR Østjylland.

Kvinderne er blevet undersøgt af lægen, inden han i 2011 blev fritaget for sine opgaver på grund af fejl i brystkræftundersøgelser. To år senere fratrådte han sin stilling.

Tidligere mandag kom det frem, at 21 kvinder har fået diagnosen brystkræft, selv om de var erklæret raske, på grund af lægefejlen på Regionshospitalet i Viborg.

Det var en intern sikkerhedskontrol på Regionshospitalet Viborg, der rejste mistanke om, at en overlæge havde begået fejl i undersøgelser for brystkræft.

Den pågældende læge havde siden juli 2015 undersøgt godt 3600 kvinder. De er siden 30. juni i år blevet tilbudt ekstra sikkerhedstjek for kræftformen.

2162 kvinder tog imod tilbuddet om ekstra sikkerhedstjek. Heraf er de 21 blevet diagnosticeret med brystkræft, og de er begyndt i behandling.

Da mistanken blev rejst, havde den pågældende overlæge opsagt sin stilling. Styrelsen for Patientsikkerhed har suspenderet overlægens autorisation, mens sagen undersøges.

/ritzau/