STORVORDE: Brugsen i Storvorde lukker.

Fredag valgte uddeler i butikken, Heidi Schwartz, at skrive ud til alle de kunder, der følger butikken på Facebook, for at fortælle den triste nyhed, at brugsen har sidste åbningsdag 28. februar i år.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft nogen svære år i brugsen. Personalet har kæmpet for at vende den dårlige udvikling for butikken, men desværre ikke nok til at butikken på sigt kan give et positivt resultat, skrev uddeler Heidi Schwartz.

Takker medarbejdere og kunder

Nøglen bliver dog ikke bare drejet sådan fra den ene dag til den anden, så personalet står med håret i postkassen. Der er taget godt hånd om medarbejderne i det, der kommer, lød beskeden fra uddeleren, der samtidig takkede sine medarbejdere.

- Jeg vil gerne takke personalet for deres glade og gode humør, jeg havde ikke kunne lave de nye tiltag uden jer. Jeg og vores HR konsulent hjælper med at finde nye jobs til jer i andre COOP butikker. Jeg står 100 procent bag jer og ønsker jer alt det bedste i fremtiden, skrev Heidi Schwartz og takkede samtidig også alle kunderne, der gennem tiden har hjulpet med at støtte op om butikken.

