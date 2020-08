Endnu en nordjysk minkfarm konstaterer covid-19

Fødevarestyrelsen udsendte fredag eftermiddag 14. august denne pressemeddelelse:

Fødevarestyrelsen har fundet en fjerde minkfarm, som er smittet med COVID-19. Minkfarmen bliver nu underlagt skærpede restriktioner for at undgå smittespredning.

Fødevarestyrelsen tester for tiden alle danske minkfarme for COVID-19. Det sker som en del af regeringens strategi, der skal sikre tæt COVID-19 overvågning af farmene.

De første 925 minkfarme er testet, uden der blev fundet COVID-19. Fredag eftermiddag kunne Fødevarestyrelsen imidlertid konstatere COVD-19 i en minkfarm i Hjørring Kommune.

Det er den fjerde minkfarm, som er konstateret positiv for COVID-19. Alle fire minkfarme ligger i Nordjylland.

"For at undgå smitte uden for farmen, er den smittede minkfarm nu underlagt strenge restriktioner. Det betyder blandt andet, at besøgende skal bære en særlig maske, og at man skal gå i bad og vaske sit tøj, efter man har været inde på farmen," siger Nikolas Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Han fortæller, at Fødevarestyrelsen også har gået minkfarmens indhegning igennem for at minimere risikoen for, at mink kan slippe ud. Minkejeren skal ligeledes løbende optælle sine mink for at dokumentere, at ingen er løbet væk.

Efter de første fund af COVID-19 i danske mink i juni, besluttede regeringen at stille skrappe krav til smittebeskyttelsen på samtlige cirka 1.200 minkfarme i Danmark. Fx skal alle i dag bære mundbind, når de er inde på en minkfarm, og minkejerne skal lave en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Med de nye skærpede tiltag, vurderer regeringen, at det er forsvarligt at lade smittede minkbesætninger leve, da risikoen for smittespredning er minimeret.

Tidslinje:

I juni fandt Fødevarestyrelsen tre minkfarme, der var smittet med COVID-19. I august blev en fjerde besætning konstateret positiv for COVID-19.

I juni blev COVID-19 gjort anmeldepligtig for mink. Det betyder, at minkejere og de praktiserende dyrlæger har pligt til at kontakte Fødevarestyrelsen, hvis de får mistanke om, at deres dyr kan være smittede.

Fødevarestyrelsen lavede i juni en stikprøveundersøgelse af 10 procent af de danske minkfarme. Ingen af de 125 undersøgte minkbesætninger var smittede med COVID-19. Siden har regeringen vedtaget et nyt overvågningsprogram af samtlige danske minkfarme.

I juli besluttede regeringen, som en del af strategien for håndtering af COVID-19 i minkfarme, at alle minkejerne skal bruge værnemidler og har pligt til at udarbejde en detaljeret plan for smittebeskyttelse mod COVID-19.

Testresultaterne af landets minkfarme bliver evalueret, når alle minkbesætninger har været testet to gange.

Kilde: Fødevarestyrelsen