Endnu en politiker ramt af fupfirma på nettet

NORDJYLLAND: NORDJYSKE Medier har skrevet om folketingsmedlemmet Preben Bang Henriksen (V), der mistede sit domænenavn på internettet, så hans hjemmeside pludselig var blevet en netbutik med tøjsalg.

Da Jess V. Laursen læste om det, kunne han nikke genkendende til situationen - og trække lidt på smilebåndet samtidigt. Han er nemlig blevet udsat for præcis det samme.

- Jeg kan ikke gøre andet end at grine af det, og så selvfølgelig klage, lyder det fra Jess Laursen.

Han er næstformand i regionsrådet i Nordjylland og genopstiller for Venstre ved valget 21. november.

Det skulle man dog ikke tro, hvis man går ind på www.jess-laursen.dk. Ganske vist har det været adressen på politikerens hjemmeside i 15-20 år. Men lige nu er den spækket med "tilbud" på sko, tøj og tasker.

Se hjemmesiden her

Jess Laursen missede - lige som partifællen på Borgen - betalingen for registrering af sit domænenavn, fordi regningen blev sendt til en mailadresse, der ikke længere er i brug.

Manglende betaling gjorde domænenavnet jess-laursen.dk ledigt, og det er der tilsyneladende interesse for at udnytte. I hvert fald blev domænenavnet lynhurtigt snuppet, så det i stedet henviser til en netbutik, som tydeligvis er fup og fidus. Eksempelvis er et par badesandaler sat 87 procent ned i pris fra det svimlende beløb: 4.502 "danish krona".

For regionsrådsmedlemmet er det et skidt tidspunkt at miste sin hjemmeside:

- Det er jo lige op til valget. Så det er sådan lidt øv-agtigt, siger Jess Laursen.

Han har indsendt en klage til Klagenævnet for Domænenavne og venter lige nu på svar. Han forventer naturligvis at få medhold, da han altså ikkeer begyndt at sælge tøj og sko.