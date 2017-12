Endnu et højhus på Østre Havn

AALBORG: Endnu et byggeri på Østre Havn i Aalborg sættes nu i gang. Bygherre er udviklingsselskabet TK Development, der opfører et højhus på 10 etager med et samlet areal på 6100 kvm, fordelt på 78 lejligheder til udlejning. Dertil kommer 1300 kvm kælder med pulterrum og p-pladser.

Byggeriet påbegyndes i andet kvartal næste år og forventes færdigt omkring 1. oktober 2019.

Projektet er betinget solgt til Wagner Ejendomme ApS til en samlet salgssum på 161,3 millioner kroner.

Højhuset bygges inden for rammerne af en lokalplan fra 2016 med et samlet areal på 34.000 kvm, som TK Development udvikler i samspil med Frederikshavn Maritime Erhvervspark (Lauritzen-Gruppen).

Wagner Ejendomme skal forestå udlejningsopgaven. Det er et privat ejendomsselskab med base i Aalborg, grundlagt af Sven Wagner og ejet af Wagner-familien, der selv varetager administration og udlejning af en stor portefølje af ejendomme.