Endnu et kirkeindbrud: Stoletyve på spil

FREDERIKSHAVN: På et tidspunkt mellem torsdag middag og tidligt fredag morgen var der ubudne gæster i Gærum Kirke på Brønderslevvej i Frederikshavn.

Det skiver Nordjyllands Politi i fredagens døgnrapport.

Tyvene stak af med tyve stole fra kirkerummet og forsøgte også at brække et pengeskab op - dog uden held.

Tyvene fik adgang til kirken ved at bryde hoveddøren op på ukendt vis.

Endnu et kirkeindbrudDet er tredje gang i denne måned, at tyve har været på spil i de nordjyske kirker.

Den 10. august blev et indbrud i Vittrup Kirke nord for Løkken opdaget og på et tidspunkt mellem den 15. og 16. august var der indbrud i Thorup Kirke på Thistedvej vest for Fjerritslev. Under begge indbrud, tidligere på måneden, blev der blandt andet stjålet Børge Mogensen stole.