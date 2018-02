Endnu et tilfælde af gruppevoldtægt er anmeldt i Malmø

Et nyt tilfælde af en gruppevoldtægt er søndag aften blevet anmeldt i den sydsvenske by Malmø.

Flere mænd skal natten mellem fredag og lørdag have tvunget en kvinde ind i et lokale, hvor de forgreb sig på hende, skriver Aftonbladet.

Ingen er anholdt i sagen.

Gerningsmændene havde ifølge avisens oplysninger forinden bedøvet deres offer.

- Vi har været til stede på en adresse, og der er modtaget en anmeldelse, siger vagtchef Marie Keismar fra politiet i Malmø til avisen.

Ifølge Aftonbladet skal fire-fem yngre mænd have bedøvet kvinden og derefter bragt hende til en adresse i et område ved navn Lindängen, hvor mændene mistænkes for at have voldtaget kvinden.

Politiets teknikere har sikret spor på adressen.

Før jul var befolkningen i Malmø opskræmt af en serie voldtægter i byen inden for kort tid.

I midten af december blev en 17-årig pige overfaldet og voldtaget af tre mænd på en legeplads i bydelen Sofielund.

Voldtægten var den tredje i løbet af få uger, og politiet ville ikke udelukke, at det var de samme gerningsmænd, der stod bag.

Overgrebet kom efter to andre grove voldtægter i november, der også blev begået af flere gerningsmænd.

/ritzau/