Endnu ingen købere til hotel: Nu er Sanden Bjerggaard lukket

SLETTESTRAND: Det var meningen, at direktørparret Søren og Sonja Grøn skulle holde Sanden Bjerggaard Hotel & Kursuscenter, der ligger på toppen af lien med udsigt over Slettestrand, åbent indtil stedet blev solgt. Hotellet blev sat til salg for seks måneder siden, men gælden voksede, og hotellets pengeinstitut vil ikke udvide kreditten yderligere.

Det fortæller formand for Sanden Bjerggaards bestyrelse, John Olsson.

- Vi har lukket for ikke at stifte mere gæld, siger formanden.

I det oprindelige salgsmateriale var salgsprisen sat til 10 millioner kroner.

- Det var åbenbart for højt, for vi fik ingen seriøse henvendelser, fortæller John Olsson.

For to uger siden blev prisen for hotellet sat ned til seks millioner kroner, og den nye pris har rejst interesse for stedet.

- Vi havde flere fremvisninger i sidste uge, og der er også nogen, der har lagt et bud. Budene har dog ligget under de seks millioner, men det beløb er ifølge vores pengeinstitut ikke til forhandling, siger John Olsson.

Hvis hotellet sælges for seks millioner kroner, vil der stadig være kreditorer, der ikke får deres penge, og så er der kun én måde, at gøre tingene på.

- Vi kommer til at erklære selskabet konkurs. Der er ingen vej uden om, siger John Olsson.

Da hotellet blev sat til salg, fortalte John Olsson om et vanskeligt marked for hoteldrift.

- Badehotellet har traditionelt levet af privates weekendophold, mens der på hverdagene har været kurser og konferencer. Den del har været stærkt vigende, for mønsteret har ændret sig. Før i tiden havde vi konferencer og kurser af flere dages varighed med overnatning. Nu er der ikke ret mange, der overnatter, og hvis de gør, er det typisk kun en enkelt nat, siger John Olsson.

En anden udfordring var det relativt nye marked for deals, som forhenværende direktør gav en del af skylden for hotellets økonomiske problemer.

- Alle hoteller bruger dem, og det er vi også nødt til at gøre, men de presser priserne. Indtjeningen per gæst er simpelthen blevet for lille, siger Søren Grøn.