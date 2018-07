Alle drenge og træner reddet ud af thailandsk grotte

* Fodboldholdet og træneren befandt sig knap fire kilometer fra indgangen til grotten.

* Drengene blev hver fulgt ud af to dykkere. Redningsplanen blev opbygget, så dykkere reddede fire børn ud ad gangen.

* Hver dreng fik en helmaske på, som fylder mere end klassiske dykkermasker. De blev valgt, da de gør det lettere at trække vejret, fordi der er mindre risiko for at tabe iltmasken og dermed få vand i mund og lunger.

* Der er undervejs på ruten ud så smalt, at man ikke kan få armene op til hovedet. Hvis en dykker taber iltapparatet fra munden, skal han kunne gribe det igen med munden.

* Dykkerne bar drengenes iltflasker og fulgte en line ud af grotten, da der er helt mørkt.

* En australsk anæstesilæge (læge med speciale i bedøvelse, red.) ved navn Richard Harris fløj til Thailand i sidste uge for at bistå redningsindsatsen. Han har foruden sin medicinske baggrund også erfaring med redningsindsatser og dyk i grotter og huler.

* 13 udenlandske dykkere og fem thailandske frømænd var en del af det redningshold, der hjalp fire drenge ud søndag.

* Flere end 100 dykkere har hjulpet til med forskellige opgaver. 40 kommer fra Thailand og resten er udenlandske - blandt andet to danske dykkere.

* Vejen ud af grottesystemet kræver, at man både dykker, går og klatrer gennem mørke huler og stejle afsatser.

* Omtrent halvvejs nåede drengene og dykkerne den mest krævende passage, der kaldes ”T-krydset”. Her er der så smalt, at dykkerne må tage luftflaskerne af for at komme igennem.

* Nær udgangen oprettede dykkerne en midlertidig base, hvortil de havde ilt og andre forsyninger.

* På grund af gunstige forhold søndag valgte redningsholdet at sætte aktionen i gang.

* Redningsaktionen foregik i etaper: Søndag klokken 10.00 lokal tid begyndte den første etape, og søndag aften var de første fire drenge reddet ud af grotten.

* Mandag fortsatte redningsaktionen, hvor det lykkedes at få endnu fire drenge ud.

* Tirsdag blev de sidste fire drenge og deres træner reddet ud af grotten.

* Pauserne mellem redningsaktionerne skyldes, at der var brug for at bringe forsyninger ind i grottesystemet. Desuden skulle iltflasker fyldes op.

* Efter drengene kom ud af grotten, blev de bragt med ambulance og helikopter til et hospital omkring 70 kilometer fra grotten.

* Drengene er på hospitalet sat i karantæne, da man frygter, at de kan have sygdomme eller infektioner som følge af de to uger i grotten.

* De otte første drenges helbredstilstand er ifølge thailandske myndigheder god. To af drengene har pådraget sig en mild form for lungeinfektion.

Kilder: DR, BBC, AP, Reuters, TV2, The Guardian.

/ritzau/