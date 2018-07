Niende dreng er reddet ud af thailandsk grotte

En dreng er tirsdag formiddag dansk tid blevet reddet ud fra grotten i det nordlige Thailand, oplyser politi og kilder i flåden til nyhedsbureauet AFP. Samtidig rapporterer øjenvidner til Reuters, at tre drenge er ude.

Tidligere skrev AP, at en ambulance var set køre væk fra grotten, hvor dykkere tirsdag morgen indledte en aktion for at redde de sidste fire fodbolddrenge og deres træner.

Også en læge og tre dykkere, der har været i grotten, siden drengene blev fundet, skal bringes ud, inden operationen er afsluttet.

- Operationen i dag ventes at blive mere udfordrende end de tidligere, da der skal bringes frem personer ud, siger redningsoperationens leder, Narongsak Osottanakorn.

- Jeg håber, at vi i dag kan være hurtigere eller gøre det i samme tempo som i går, tilføjer han.

- Når det er afsluttet, kan vi alle fejre det, hed det i en presseerklæring, efter at operationen blev indledt tidligt tirsdag.

Fire drenge blev reddet ud søndag og yderligere fire blev reddet ud mandag.

Redningsmandskabet har lært af deres erfaring og var mandag to timer hurtigere til at bringe den anden af drengene ud, end de var søndag.

Spredte byger af monsunregn fortsætter med at true aktionen, og der er risiko for, at regnvand kan trænge gennem grottes limstensvægge og oversvømme tunnelerne med stærke vandstrømme.

19 beredskabsfolk deltager i redningsaktionen, der blev indledt klokken 10.08 lokal tid (klokken 5.08 dansk tid).

Ud over de sidste fodbolddrenge og deres træner befinder en læge og tre dykkere fra frømandskorpset sig også i grotten.

De har været i grotten, siden drengene blev fundet for mere end uge siden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Redningsaktionen indebærer, at to dykkere fører hver af de strandede drenge ud gennem de mørke og snørklede grottesystemer, skriver nyhedsbureauet AP.

Drengene gik med deres træner ind i grotten 23. juni.

/ritzau/Reuters