Energibyen til Folkemøde på Bornholm: Det er ren vind-vind

FREDERIKSHAVN: Syv ambitiøse danske energibyer er til Folkemøde i Allinge for at få opmærksomhed om samarbejdet om at skrue op for den grønne omstilling. Byerne vil gøre sig selv og Danmark fri af fossile brændsler hurtigst muligt og vil dele viden om energieffektive løsninger, borgerinvolvering og planprocesser med høj effekt. De syv energibyer er ud over Frederikshavn, Horsens, Høje - Taastrup, Middelfart, Ringkøbing - Skjern, Skive og Sønderborg

Energibyerne laver det fælles fremstød på Folkemødet på Bornholm for at invitere til debat om blandt andet energiafgifter, bedre udnyttelse af vindmøllestrøm, unges interesse for klimaspørgsmål og landsbyernes muligheder i den grønne omstilling.

Det skriver Energibyen i en pressemeddelelse.

Får nye kontakter

Projektchef Poul Rask Nielsen fra Energibyen Frederikshavn holder oplæg i det fælles telt.

- Vi benytter Folkemødet til at gøre opmærksom på vores fælles dagsorden, også politisk. Og så vil vi gerne blive klogere og have nye kontakter. Vi regner med, at der dukker spændende og nysgerrige mennesker op, som kan give os ny inspiration, fremhæver Poul Rask Nielsen.

Partnerskaber er et nøgleord for de ambitiøse energibyer. På Folkemødet fortæller Høje - Taastrup Kommune, DTU og Realdania om et fælles projekt om indeklima på skolerne. Her går forskning, kommunal drift og formidling hånd i hånd for at sikre bedre læring. Generelt samarbejder de nævnte energibyer om erfaringsudveksling, faglig sparring og politisk påvirkning af nødvendige tiltag.

Flere byer med

Også i Middelfart Kommune er samarbejde vejen til den grønne vækst, som er byrådets vision. Det gælder for eksempel et storstilet projekt med energistyring i private hjem, hvor kommunen arbejdede sammen med en række landsdækkende og lokale aktører om at analysere data om varmeforbruget i 200 boliger.

- Vi fandt frem til, at intelligent energistyring kan give store besparelser uden at boligejeren rører en finger. Smart data kan bruges langt mere effektivt end i dag, og det kan vi ikke løfte alene. Vi skal have andre byer, førende danske virksomheder og offentlige myndigheder med, forklarer kommunens tekniske direktør Thorbjørn Sørensen.