ALCANTARILHA: Det er uvist, hvad fremtiden byder for Thomas Enevoldsen, når kontrakten med AaB udløber til sommer.

Enevoldsen afslører, at han har været i dialog med sportsdirektør Allan Gaarde, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er en forlængelse under opsejling.

- Jeg lukker ikke nogen døre. Hvis den rigtige mulighed opstår, har jeg mod på en tur mere i udlandet, men jeg kunne omvendt også sagtens se mig blive i AaB. Det er min klub, og jeg er altid blevet behandlet godt her, siger Thomas Enevoldsen.

AaB er den eneste danske klub, Thomas Enevoldsen har på cv’et, men heller ikke her bliver der lukket nogen døre.

- Der skal to til en aftale, så det afhænger jo også af, hvad AaB vil, men hvis vi ikke kan blive enige, vil jeg ikke afvise, at jeg kunne spille for en anden dansk klub, siger Thomas Enevoldsen.

Men før Thomas Enevoldsen kan vise sig frem for eventuelle bejlere, skal han helt tilbage efter den knæoperation, han gennemgik i december.

- Jeg synes, det går fremad. Der har været en periode, hvor det har stået lidt stille, men da jeg blev opereret, fik jeg at vide, at det ville tage seks uger. Nu er der gået fem, og jeg er stille og roligt begyndt at træne med igen, så det går egentlig som forventet, fortæller Thomas Enevoldsen.