Enevoldsen: Det er på et andet niveau

FODBOLD: Klokken 13 fløjtes topkampen mellem Fortuna Hjørring og Brøndby IF i gang i Brøndby. Her mødes to ubesejrede hold i denne sæson.

- De kampe er altid sjove at spille. Det er lidt kvindefodboldens svar på Brøndby mod FC København. Begge hold ser frem til de kampe hvert år, lyder det fra assistenttræner Peter Enevoldsen.

Tidligere på sæsonen spillede holdene 1-1 i Hjørring. Derudover har Fortuna Hjørring spillet én kamp uafgjort, mens Brøndby har vundet resten.

- Vi ved jo, at det er lige hver gang mod Brøndby. Vi har ikke tabt til dem de seneste tre gange, men Brøndby ser bedre ud i den her sæson end sidste år. De har fået nogle gode forstærkninger, siger Peter Enevoldsen.

Forskellene fra dagligdagens kampe i 3F Ligaen til opgøret mod Brøndby kan for eksempel ses på dødbolde.

- Vi træner altid dødbolde op til hver kamp, men de sidste fire kampe har modstanderen ikke haft et hjørnespark mod os. Men vi ved jo, at Brøndby får nogle hjørnespark. Vi får nok fem eller seks stykker hver, vurderer Peter Enevoldsen.

Fortuna Hjørring kan med en sejr erobre førstepladsen i kvindernes bedste række.