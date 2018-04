Engelsk affald skal holde Aalborg varm

AALBORG: Reno Nord vil nu til at importere engelsk affald, som skal brændes af på anlægget i Aalborg Øst og blive til fjernvarme.

I første omgang har et flertal i bestyrelsen godkendt, at man søger Miljøministeriet om tilladelse til importen. Men selvom affaldet bliver til varme i radiatorerne i Aalborg, har beslutningen givet kulde i Reno Nords bestyrelse, hvor Per Clausen (EL) stemte i mod.

- Grundlæggende mener jeg ikke, at man skal transportere affald rundt i Europa. Man skal håndtere det der, hvor man har det, siger Per Clausen.

Hos Reno Nord, der behandler affald fra borgere og virksomheder i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner, er formand Kristoffer Hjort Storm (DF) lodret uenig med Per Clausen.

Han peger på, at der simpelthen er en miljøfordel ved at hente affaldet, da det ellers smides på lossepladsen i England.

- Det samlede C02 regnskab ved at få sejlet det hertil fra England vil være bedre end ved at brænde kul, siger Kristoffer Hjort Storm med henvisning til, at Nordjyllandsværket, der lever 60 procent af fjernvarmen i Aalborg, fyrer med kul.

Baggrunden for Reno Nords ønske om at importere affaldet er, at der ikke er nok lokalt affald, hvilket selskabet har behov for, da man har fået tilladelse til i øget omfang at anvende ovn 3.