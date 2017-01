LONDON: Efter at have åbnet 61 butikker i Danmark, indtager bagerkæden Lagkagehuset nu udlandet - nærmere betegnet London.

Torsdag har butikken, der ligger i St. James’ Market nær Piccadilly Circus, første officielle åbningsdag.

Men faktisk har London-borgerne allerede kunnet smage på varerne de seneste par uger, fortæller administrerende direktør, Jesper Friis.

- Vi har bare haft døren åben, så kunderne kunne komme ind og købe vores produkter i vores første butik.

- Det er gået langt bedre, end vi havde forventet, og nu gør vi klar til at gå mere aggressivt ud i markedet i London, siger han til Børsen.

Det er således allerede besluttet at åbne yderligere tre butikker i den engelske hovedstad.

Og potentialet i millionbyen er langt større end i Danmark, hvis man ellers kan finde de rigtige placeringer, vurderer direktøren.

Han mener også, at der er et marked for dansk bagværk i flere andre lande, uden at der dog er nogle konkrete planer endnu for yderligere ekspansion.

Selskabet ejes foruden stifterne også af kapitalfonden FSN Capital, som ifølge Børsens oplysninger leder efter en køber til sin ejerandel.

Den ansvarlige partner i fonden, Thomas Broe-Andersen, har dog ingen kommentarer til salgsrygterne.

Lagkagehusets regnskab for 2016 er endnu ikke offentliggjort. Men i 2015 havde selskabet en omsætning på mere end 500 millioner kroner og opnåede et overskud efter skat på 38 millioner kroner.

/ritzau/