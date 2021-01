Enhedslisten foreslår lukning af vuggestuer og børnehaver

KØBENHAVN:Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at det er nødvendigt at se på yderligere restriktioner allerede nu, selv om samfundet i forvejen er delvist lukket ned med restriktioner frem til 17. januar for at bremse coronasmitten.

- Vi vil foreslå, at der lukkes ned i dagtilbuddene, altså vuggestuer og børnehaver, hvor man selvfølgelig skal fortsætte med nødpasning.

- Og de nuværende restriktioner skal gælde ud over den 17. januar, siger Hvelplund.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt partiernes sundhedsordførere til et møde mandag over middag. Her skal den aktuelle coronasituation i Danmark diskuteres.

Især den særlige meget smitsomme britiske variant af covid-19, kaldet B117, skaber udfordringer i øjeblikket. Den skal tages meget alvorligt, mener Hvelplund.

Også Mads Albertsen, der er professor med særlige opgaver ved Aalborg Universitet, mener, at det kan give mening at stramme restriktionerne.

Mads Albertsen har siden marts stået i spidsen for overvågningen af coronavirus-mutationer i Danmark.

- Vi bliver også nødt til at kigge mod England og se, hvordan udviklingen er sket der. Her har mutationen udviklet sig meget voldsomt siden november, og langt hovedparten af smittetilfældene er nu den ene mutation.

- Det er det, vi er bange for, der sker i Danmark nu. Det er små tal, vi har nu, men sker der aktiv samfundssmitte, og begynder mutationen at tage fat, kan vi få mange flere smittede, siger han.

Der er på nuværende tidspunkt intet, der indikerer, at smittede med den nye virusvariant skulle give et alvorligere sygdomsforløb.

Mads Albertsen forholder sig ikke til, hvilke restriktioner der i givet fald kan holde mutationen på afstand.

Heunicke sagde allerede i weekenden, at den kan føre til nye restriktioner, og Hvelplund vil ikke afvise, at man eksempelvis bør se på at stramme forsamlingsforbuddet yderligere.

Mandag morgen skriver sundhedsministeren på Facebook, at smitten med B117 tager til hver dag:

- Det er en virusvariant, der er muteret til at smitte 50-74 procent mere end de allerede kendte virusvarianter. Derfor er det seruminstituttets vurdering, at den vil udkonkurrere de andre virusvarianter på et tidspunkt. Også i Danmark.

- Og derfor vil den også kunne betyde stejlere epidemikurver og et højere toppunkt. Det kræver kort sagt endnu mere af os at holde smitten under kontrol. Det gælder os alle sammen, skriver ministeren.Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på ti personer. Sådan har det været siden slutningen af oktober, hvor det blev sænket fra 50.

Det kan dog sænkes yderligere, og et decideret udgangsforbud, som er kendt fra andre lande, kan måske også komme på spil, hvis situationen kræver det, lyder det fra Hvelplund.

Fra midnat blev alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser, frarådet. Det skrev Udenrigsministeriet søndag aften i en opdatering af rejsevejledningerne.

Det sker netop på grund af B117. Samtidig forlænges indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, frem til 17. januar.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

Af andre gældende restriktioner frem til 17. januar gælder for eksempel, at alle elever i folkeskolen er hjemsendt og modtager fjernundervisning, og at restauranter, barer, caféer skal holde lukket, men gerne må sælge take away.

Desuden skal indkøbscentre og stormagasiner holde lukket. Det samme skal liberale erhverv som frisører, massører, tatovører og køreskoler også.

