Parti vil alligevel ikke forbyde studenterkørsel

DANMARK: - Det er ikke Enhedslistens holdning, at studenterkørsel skal forbydes.

Sådan skriver partiet på Facebook, efter at Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, til en række medier søndag har sagt, at han overvejer et forbud - hvis sikkerheden ikke bliver strammet.

Debatten kommer i kølvandet på et uheld lørdag, hvor en 19-årig mand blev kvæstet, da han faldt af en lastbil under en studenterkørsel i Tappernøje i Sydsjælland.

Partiet vil, inden et forbud kan komme på tale, først se, om sikkerheden kan forbedres på anden vis.

- I Enhedslisten vil vi derimod fortsætte vores arbejde for at forbedre sikkerheden for studenterne, fortsætter partiet i opslaget.

- Derfor vil vores transportordfører, Henning Hyllested, også bede Færdselssikkerhedskommissionen komme med trafikale anbefalinger, der herefter bringes videre i det politiske system.

Studenten var fortsat i kritisk tilstand søndag eftermiddag, kunne Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyse.

Til Berlingske siger Hyllested blandt andet mandag:

- Jeg har i mange år været kritisk og sagt, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi ser de alvorlige ulykker. Den er så kommet nu. Hvis der ikke er nogle rigtig gode forslag til at sikkerheden, så bør man overveje et forbud, siger transportordføreren.

/ritzau/