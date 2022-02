Enhedslisten trækker støtte til minister: Hans fremtid er uvis

KØBENHAVN:Støttepartiet Enhedslistens forhold til transportminister Benny Engelbrecht (S) er torsdag aften kørt af sporet. Partiet har ikke længere tillid til ham i sagen om tilbageholdte tal for CO2-udledning i planen for infrastruktur.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) torsdag aften efter et gruppemøde.

- Konklusionen fra gruppemødet er klar. Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister, siger hun.

Det er dog endnu uvist, om et flertal i Folketinget ønsker, at han træder tilbage. Men regeringen er nu afhængig af, at dele af oppositionen freder ham.

Enhedslisten har fortsat tillid til regeringen som sådan.

- Det her handler ikke om vores tillid til regeringen som samlet hele, men om vores tillid til Benny Engelbrecht, fordi han har tilbageholdt meget, meget væsentlige oplysninger, siger Mai Villadsen.

Enhedslisten har allerede torsdag aften meddelt Engelbrecht, at partiet ikke længere har tillid til ham.

Hun uddyber overfor pressen, at partiet fortsat kan lave fremtidige politiske aftaler med ham, selv om partiet ikke har tillid til ham.

- Vi kommer til at gå kritisk til transportministeren, hvis han bliver siddende, siger Mai Villadsen.

Sagen har sit udgangspunkt i sommeren 2021, hvor der blev indgået en aftale om infrastruktur til 160 milliarder kroner.

For nylig kunne fagbladet Ingeniøren og nichemediet Mobilitywatch afsløre, at der var beregninger på, hvor meget CO2 aftalen ville udlede. Men de blev ikke udleveret til Folketinget.

Transportministeren har torsdag været i et flere timer langt samråd, som var hasteindkaldt af Enhedslisten og Frie Grønne.

Her har ministeren forklaret, at han ikke gav de efterspurgte tal om udledning til aftalepartierne, fordi de ikke var retvisende nok.

Det var ifølge ham en faglig vurdering fra hans embedsværk, at tallene ikke blev en del af forhandlingerne. Dermed var det ikke en politisk beslutning.

Men det har ikke overbevist Enhedslisten, der mener, at ministeren har det endelige ansvar.

- Det er ministeren, der i sidste ende er ansvarlig for at udlevere relevante oplysninger til Folketinget. Det er derfor, vi har truffet den beslutning, siger Mai Villadsen.

Frie Grønne sagde allerede under samrådet, at Benny Engelbrecht bør tage sin afgang. Men det er endnu uvist, om en samlet blå blok vil bakke op, og dermed er der tvivl om, hvorvidt der er flertal for at trække støtten.

Partiet vil stille et mistillidsvotum til ham, hvilket betyder, at ministerens fremtid kan blive afgjort ved en afstemning i Folketingssalen.

I praksis er der dog sjældent situationer, hvor Folketinget har stemt om mistillidsvotum til en minister. I stedet kan ministeren på forhånd træffe beslutning om at gå.

/ritzau/